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Houthi Gempur Marib dengan Rudal dan Drone, Permukiman Warga Jadi Sasaran

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |08:14 WIB
Houthi Gempur Marib dengan Rudal dan Drone, Permukiman Warga Jadi Sasaran
Houthi Gempur Marib dengan Rudal dan Drone (foto: dok Aljazeera)
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MARIB - Kelompok Houthi melancarkan serangkaian serangan ke Kota Marib, Yaman, yang berada di bawah kendali pemerintah. Serangan tersebut turut menyasar kawasan permukiman dan menyebabkan sejumlah orang terluka serta kerusakan pada rumah, kendaraan, dan properti warga.

Dilansir dari Aljazeera, Minggu (16/8/2026). Otoritas Provinsi Marib menyebut, Houthi melancarkan serangan menggunakan empat rudal balistik dan empat drone pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sebuah rudal balistik kelima yang ditembakkan pada hari yang sama kembali menyebabkan satu orang terluka.

Pejabat Kegubernuran Marib kemudian melaporkan pada Minggu pagi bahwa Houthi kembali meluncurkan rudal balistik keenam ke arah Marib pada malam sebelumnya.

Otoritas setempat menyebut rangkaian serangan itu sebagai bagian dari "serangan berkelanjutan yang mengancam nyawa warga sipil, kamp pengungsi, dan permukiman penduduk."

Marib menjadi tempat tinggal bagi jumlah pengungsi internal terbesar di Yaman. Lebih dari dua juta orang dari sekitar lima juta warga Yaman yang terpaksa meninggalkan rumah selama perang kini berada di wilayah tersebut.

Rekaman video yang telah diverifikasi Al Jazeera memperlihatkan kondisi kehancuran setelah serangan yang terjadi pada Sabtu.

Kementerian Informasi Yaman melalui unggahan di X menyebut serangan berkelanjutan terhadap kawasan padat penduduk di Marib sebagai "eskalasi" berbahaya yang mengancam keselamatan warga sekaligus memperburuk penderitaan masyarakat.

 

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