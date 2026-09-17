Pertempuran Pasukan Yaman dengan Houthi Pecah di Dekat Perbatasan Arab Saudi

Pasukan pemerintah Yaman menembakkan tank dalam bentrokan dengan kelompok Houthi di dekat Al-Hazm, Yaman, 9 September 2026. (Foto: Reuters)

JAKARTA – Pasukan pemerintah Yaman terlibat bentrokan sengit dengan milisi Houthi di dekat perbatasan Arab Saudi. Rekaman video yang dirilis kantor berita AFP memperlihatkan para prajurit menunggangi kendaraan lapis baja dan truk, bergerak melintasi medan gurun di tengah deru rentetan tembakan senapan mesin.

Pada Rabu (16/9/2026), kelompok Houthi juga merilis rekaman pertempuran di wilayah Al-Jawf, serta sebuah video yang diklaim memperlihatkan detik-detik jatuhnya pesawat tempur milik Arab Saudi—sekutu utama pemerintah Yaman sekaligus musuh bebuyutan kelompok tersebut.

"Pasukan Darurat Divisi Pertama sedang bergerak maju di front Al-Labanat dan, insyaallah, akan mencapai posisi-posisi Houthi," ujar Waleed Al-Mahajeri, komandan operasi Brigade Kelima pemerintah Yaman, kepada jurnalis AFP yang berada di lokasi bersama pasukan pada Selasa (15/9/2026).

Ia kemudian mengklaim bahwa "milisi Houthi sedang mundur dan melarikan diri di semua front pertempuran".

Rekaman AFP memperlihatkan para tentara menembakkan senapan mesin berat, artileri, dan RPG ke arah sasaran dari jarak jauh. Video tersebut juga menampilkan jenazah anggota Houthi serta posisi pertahanan yang telah ditinggalkan oleh kelompok tersebut saat mereka mundur.

"Bukit Al-Masariya telah dibebaskan, begitu pula kamp Al-Labanat, dan pergerakan maju terus berlanjut menuju Al-Tebab al-Soud," kata seorang prajurit bernama Abu Mithaq.

Houthi Kuasai Pesisir Laut Merah

Perang saudara di Yaman kembali berkecamuk pada Juli lalu setelah sempat mereda sejak 2022. Kelompok Houthi melancarkan serangan cepat yang membuat mereka berhasil menguasai seluruh wilayah pesisir Laut Merah Yaman serta pulau-pulau strategis di Selat Bab al-Mandab yang terletak di ujung selatan laut tersebut.