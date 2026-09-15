Arab Saudi Temukan 114 Juta Ton Bijih Mengandung Uranium dan Unsur Tanah Langka di Madinah

JAKARTA - Arab Saudi mengungkap temuan sumber daya mineral dalam jumlah besar di wilayah Madinah. Penelitian dan studi geologi di proyek Jabal Sayid mengidentifikasi sekitar 114 juta ton bijih, yang mengandung unsur tanah langka, terutama unsur tanah langka berat, serta konsentrasi uranium yang dinilai menjanjikan.

Temuan tersebut disampaikan Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman Al Saud, dalam Konferensi Umum IEA di Vienna. Pernyataan tersebut kemudian dilaporkan oleh televisi pemerintah Arab Saudi pada Senin 14 September 2026.

Menurut Pangeran Abdulaziz, hasil penelitian di proyek Jabal Sayid menunjukkan potensi sumber daya mineral yang signifikan.

"Penelitian dan studi geologi di proyek Jabal Sayid di wilayah Madinah telah mengidentifikasi sumber daya perkiraan sekitar 114 juta ton bijih yang mengandung unsur bumi langka, terutama unsur bumi langka berat, di samping konsentrasi yang menjanjikan uranium," kata Pangeran Abdulaziz dilansir dari kuwait times, Selasa (15/9/2026).

Ia menilai temuan tersebut menempatkan proyek Jabal Sayid sebagai salah satu lokasi sumber daya unsur tanah langka yang paling signifikan yang saat ini sedang dikembangkan di dunia.

"Ini menempatkan proyek ini di antara situs-situs sumber daya bumi langka yang paling signifikan saat ini yang sedang dikembangkan secara global," ujarnya.