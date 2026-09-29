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PDIP Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |10:40 WIB
PDIP Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar
Pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar/Biro Pers
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JAKARTA  - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan apapun, termasuk urusan politik di balik pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, Prabowo dan Megawati bertemu Senin kemarin di kediaman Mega di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

"Pertemuan berlangsung penuh keakraban dan syahdu. Pertemuan ini sangat personalized, dan beliau berdua sama sekali tidak ada pembicaraan lainnya, apalagi bicara politik," kata Said, Selasa (29/9/2026).

Menurut dia, pertemuan ini sangat baik, menjaga silaturahmi satu sama lain. Sebagai sahabat, tentu Megawati sangat terharu atas perhatian Presiden.

Dimana, kata Said, tujuan kedatangan Presiden Prabowo dan rombongan sendiri dalam rangka untuk takziah, ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Guruh Soekarnoputera.

"Pada saat jenasah Mas Guruh disemayamkan hingga prosesi pemakaman, Bapak Presiden belum berkesempatan untuk bertakziah secara langsung dikarenakan agenda pemerintahan dan kenegaraan yang begitu padat," ujarnya.

 

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