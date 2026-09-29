Banjir Tewaskan Setidaknya 18 Orang di Thailand dan Myanmar

Warga mendorong barang-barang kebutuhan sembari menerjang banjir di distrik Bang Kapi, Bangkok, pada 28 September 2026. (Foto: AFP)

BANGKOK — Tim penyelamat di Myanmar berjuang pada Senin (28/9/2026) untuk menjangkau wilayah-wilayah yang dilanda banjir, di mana hingga 10 orang dikhawatirkan tewas dan puluhan lainnya hilang. Di negara tetangga Myanmar, yakni Thailand, banjir luas telah berdampak pada lebih dari 1,7 juta orang dan menewaskan delapan orang sejak pertengahan September.

Wilayah Tanintharyi di ujung selatan Myanmar telah dilanda hujan deras sejak Jumat (25/9/2026) malam akibat sistem cuaca ekstrem yang juga menerjang Thailand dan menyebabkan banjir di Bangkok selama akhir pekan.

Myo Min, ketua kelompok sukarelawan Layanan Medis Darurat Dawei Zabuthiri, mengatakan kepada AFP bahwa sejumlah wilayah di Tanintharyi terdampak parah oleh banjir dan tanah longsor.

Beberapa desa kini hanya dapat diakses dengan berjalan kaki, dan tim bantuan menemukan ratusan warga yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka ke tempat penampungan di biara, ujarnya.

Belum ada "angka pasti" mengenai jumlah korban, namun informasi awal mengindikasikan jumlah korban tewas berkisar antara 7 hingga 10 orang, dengan 20 hingga 30 orang lainnya dinyatakan hilang, tambahnya.

"Tim penyelamat belum dapat menangani seluruh wilayah bencana secara menyeluruh," ujarnya, sebagaimana dilansir AFP.

Pihak berwenang belum merilis jumlah korban resmi di negara yang situasi perang saudaranya memperrumit upaya penyaluran bantuan. Konflik tersebut sering kali menyulitkan organisasi kemanusiaan untuk memperkirakan skala bencana alam yang terjadi.

Myanmar, negara dengan populasi 51 juta jiwa, termasuk dalam daftar 10 negara yang paling rentan terhadap krisis iklim, menurut organisasi nirlaba Germanwatch.

Kondisi Banjir di Thailand

Di Thailand, Ibu Kota Bangkok menetapkan status bencana banjir pada akhir pekan lalu setelah hujan deras yang mengguyur selama hampir 48 jam menyebabkan rumah, pertokoan, dan jalan raya terendam air.

Menurut Pemerintah Metropolitan Bangkok, hampir 4.900 orang dievakuasi ke tempat penampungan, sementara sekitar 52.000 keluarga terdampak.