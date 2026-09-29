Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Tewaskan Setidaknya 18 Orang di Thailand dan Myanmar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |01:04 WIB
Banjir Tewaskan Setidaknya 18 Orang di Thailand dan Myanmar
Warga mendorong barang-barang kebutuhan sembari menerjang banjir di distrik Bang Kapi, Bangkok, pada 28 September 2026. (Foto: AFP)
A
A
A

BANGKOK — Tim penyelamat di Myanmar berjuang pada Senin (28/9/2026) untuk menjangkau wilayah-wilayah yang dilanda banjir, di mana hingga 10 orang dikhawatirkan tewas dan puluhan lainnya hilang. Di negara tetangga Myanmar, yakni Thailand, banjir luas telah berdampak pada lebih dari 1,7 juta orang dan menewaskan delapan orang sejak pertengahan September.

Wilayah Tanintharyi di ujung selatan Myanmar telah dilanda hujan deras sejak Jumat (25/9/2026) malam akibat sistem cuaca ekstrem yang juga menerjang Thailand dan menyebabkan banjir di Bangkok selama akhir pekan.

Myo Min, ketua kelompok sukarelawan Layanan Medis Darurat Dawei Zabuthiri, mengatakan kepada AFP bahwa sejumlah wilayah di Tanintharyi terdampak parah oleh banjir dan tanah longsor.

Beberapa desa kini hanya dapat diakses dengan berjalan kaki, dan tim bantuan menemukan ratusan warga yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka ke tempat penampungan di biara, ujarnya.

Belum ada "angka pasti" mengenai jumlah korban, namun informasi awal mengindikasikan jumlah korban tewas berkisar antara 7 hingga 10 orang, dengan 20 hingga 30 orang lainnya dinyatakan hilang, tambahnya.

"Tim penyelamat belum dapat menangani seluruh wilayah bencana secara menyeluruh," ujarnya, sebagaimana dilansir AFP.

Pihak berwenang belum merilis jumlah korban resmi di negara yang situasi perang saudaranya memperrumit upaya penyaluran bantuan. Konflik tersebut sering kali menyulitkan organisasi kemanusiaan untuk memperkirakan skala bencana alam yang terjadi.

Myanmar, negara dengan populasi 51 juta jiwa, termasuk dalam daftar 10 negara yang paling rentan terhadap krisis iklim, menurut organisasi nirlaba Germanwatch.

Kondisi Banjir di Thailand

Di Thailand, Ibu Kota Bangkok menetapkan status bencana banjir pada akhir pekan lalu setelah hujan deras yang mengguyur selama hampir 48 jam menyebabkan rumah, pertokoan, dan jalan raya terendam air.

Menurut Pemerintah Metropolitan Bangkok, hampir 4.900 orang dievakuasi ke tempat penampungan, sementara sekitar 52.000 keluarga terdampak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
banjir Myanmar Thailand
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/18/3244426//banjir_di_bangkok-jLsI_large.jpg
Banjir Parah Kepung Bangkok, 980 Warga Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243588//ilustrasi-6wpn_large.jpg
Respons Banjir Bandang Solok, DPR Minta Penguatan Mitigasi Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/340/3243578//berton_sp_panjaitan-giAz_large.jpg
Banjir Bandang Landa Kabupaten Solok: Dua Warga Hilang, Empat Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/18/3241170//nagoya_diterjang_hujan_ekstrem-HjP8_large.jpg
Jelang Asian Games 2026, Nagoya Diterjang Hujan Ekstrem hingga 400 Atlet Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/18/3240288//viral-iFyN_large.jpg
Dua Tentara AS Diamankan di Thailand Usai Pulang dari Perang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/18/3240128//banjir_nepal-4G8i_large.jpg
Korban Tewas Banjir Nepal-Tibet Bertambah Jadi 1.301 Orang, 5.339 Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement