Jelang Asian Games 2026, Nagoya Diterjang Hujan Ekstrem hingga 400 Atlet Dievakuasi

NAGOYA - Hujan ekstrem melanda Nagoya, Jepang, hanya beberapa hari menjelang penyelenggaraan Asian Games 2026. Curah hujan yang memecahkan rekor bahkan membuat ratusan atlet dan staf yang telah tiba di kota tuan rumah sempat dievakuasi.

Curah hujan di Nagoya mencapai 104 milimeter dalam satu jam pada Selasa 8 September 2026. Kondisi tersebut memicu banjir di sejumlah wilayah hingga pemerintah setempat mengeluarkan perintah evakuasi bagi sebagian warga.

Sekitar 400 atlet dan anggota staf Asian Games, yang tinggal di hunian sementara di kawasan Garden Pier juga ikut dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Mereka baru diperbolehkan kembali sekitar dua jam setelah perintah evakuasi dicabut.

Wali Kota Nagoya, Ichiro Hirosawa memastikan tidak ada atlet yang mengalami cedera akibat banjir tersebut. Dia juga menegaskan kondisi cuaca ekstrem tidak sampai mengganggu pelaksanaan Asian Games.

“Kami tidak khawatir tentang kondisi tempat penyelenggaraan, dan kami yakin tidak ada masalah dalam menyelenggarakan Asian Games sesuai rencana,” kata Hirosawa kepada wartawan, seperti dilansir dari Aljazeera, Kamis (10/9/2026).