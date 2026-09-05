Dua Tentara AS Diamankan di Thailand Usai Pulang dari Perang Iran

PATTAYA — Dua tentara Amerika Serikat (AS) yang sedang berada di Thailand diamankan polisi karena terlibat perkelahian dalam keadaan mabuk. Kehadiran tentara AS di Thailand untuk berlibur.

Keduanya merupakan bagian dari sekitar 5.000 kru kapal induk USS Abraham Lincoln yang berlabuh di Thailand setelah hampir 7 bulan menjalankan misi perang melawan Iran.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perkelahian kecil yang melibatkan para tentara AS di dekat Walking Street, kawasan hiburan malam populer di Pattaya.

"Para pelaut itu sedang mabuk dan mereka berkelahi serta membuat keributan," ujar Kepala Polisi Kota, Kolonel Polisi Anek Srathongyoo, dikutip dari Bangkok Post, Sabtu (5/9/2026).

Anek menggambarkan peristiwa tersebut sebagai hal yang sepele dan mengatakan bahwa warga hanya menghubungi polisi untuk mencegah situasi menjadi lebih parah.

“Para pelaut yang tidak disebutkan identitasnya itu tidak dikenai dakwaan karena mereka tidak melanggar hukum Thailand," tutup Anek.

(Fahmi Firdaus )

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