Banjir Bandang Landa Kabupaten Solok: Dua Warga Hilang, Empat Luka-Luka

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

JAKARTA — Bencana banjir bandang yang dipicu hujan berintensitas tinggi menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang dilaporkan hilang, empat orang luka-luka, dan puluhan warga terpaksa mengungsi.

"Di Kabupaten Solok, saat ini ada dua korban yang belum ditemukan, satu luka berat, dan tiga luka ringan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan saat ditemui di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

Dia menyampaikan, sebanyak 50 jiwa harus mengungsi akibat bencana ini. Sementara itu, 100 unit rumah dan 10 kantor pemerintah dilaporkan terdampak.

"Untuk mengungsi ada 50 warga, 50 jiwa. Ada 100 rumah yang terdampak, 10 kantor pemerintah yang juga terdampak," kata dia.

Berton menambahkan, jembatan yang sempat putus akibat banjir bandang kini sudah dapat dilalui masyarakat secara darurat. Sementara itu, akses Jalan Padang–Solok telah kembali normal dan dapat dilalui kendaraan secara terbatas.

Saat ini, tim gabungan telah dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan material lumpur sisa banjir.

"Pendataan dampak masih tetap berlangsung. Kemudian tim SAR sudah menyusuri sungai, dan tim gabungan sudah melakukan pembersihan lumpur. Itu mungkin update yang bisa kita sampaikan," jelasnya.

(Rahman Asmardika)

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