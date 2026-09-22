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Anggota TNI Baku Tembak dengan KKB di Hutan saat Kejar Kelompok Egianus Kogoya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |02:00 WIB
Anggota TNI Baku Tembak dengan KKB di Hutan saat Kejar Kelompok Egianus Kogoya
Ilustrasi Pasukan TNI Baku Tembak dengan KKB
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NDUGA – Baku tembak kembali pecah antara pasukan TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap III Ndugama Derakma di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kontak senjata terjadi saat pasukan TNI melakukan operasi pengejaran anggota KKB.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, pasukan Koops Habema, saat kejadian sedang menyisir kawasan hutan untuk mencari anggota kelompok Egianus Kogoya.

‘’Saat operasi berlangsung, anggota KKB melepaskan tembakan ke arah pasukan TNI,’’ kata Lucky dalam keterangannya yang diterima Okezone, Senin (21/9/2026).

Anggota TNI kemudian merespons dengan tindakan untuk memukul mundur kelompok bersenjata tersebut agar menjauh dari permukiman dan pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

“Mereka menghujani pasukan kita dengan tembakan senjata api. Syukur Alhamdulillah, pasukan kita selamat dan berhasil memukul mundur kelompok mereka semakin jauh dari pemukiman atau pusat sosial ekonomi masyarakat,” ujar Lucky.

Jenderal Kopassus tersebut memastikan, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI dalam kontak senjata tersebut.

‘’Kawasan hutan dinilai selama ini kerap digunakan gerombolan KKB itu sebagai tempat melarikan diri dan bersembunyi setelah melakukan aksi kekerasan di sekitar permukiman warga,’’ujarnya.

 

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Topik Artikel :
KKB Teroris papua OPM KKB Papua KKB
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