KKB Semakin Brutal Bunuhi Warga, Panglima TNI: Papua Wilayahnya Luas, Pegunungannya Ekstrem!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi meningkatkan konflik di wilayah Papua, yang menyebabkan beberapa waga sipil tewas ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Diketahui, selain warga sipil, KKB juga menembak aparat keamanan.

Agus mengatakan, prajurit TNI selama ini telah menggelar operasi keamanan untuk menjaga kondusifitas di Papua.

"Ya, kita sudah menggelar satuan-satuan di Papua, memang Papua wilayahnya kan sangat luas ya, ya besar sekali wilayahnya dan wilayah terdiri dari pegunungan-pegunungan yang ekstrem ya," kata Agus saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (20/9/2026).

Jenderal Kopassus ini menyebut, penyelesaian persoalan keamanan di Papua tidak bisa selesai bila hanya mengandalkan TNI. Penanganan konflik di Papua menurutnya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

"Dan menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi: pemerintah daerah, kementerian-kementerian, karena di sana juga ya masih samalah di semua wilayah," jelas dia.

Agus mengatakan kolaborasi dengan berbagai pihak juga diperlukan untuk hal lain, contohnya pembangunan infrastruktur. Sebab infrastruktur yang memadai bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

"Jangankan di Papua, di wilayah saya di Batukaras saja masih jembatan saja, makanya Bapak Presiden kan mencanangkan membuat jembatan untuk mengakseskan antara kecamatan, desa," katanya.