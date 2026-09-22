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Respons Banjir Bandang Solok, DPR Minta Penguatan Mitigasi Bencana Nasional

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |20:05 WIB
Respons Banjir Bandang Solok, DPR Minta Penguatan Mitigasi Bencana Nasional
llustrasi banjir Sumatera Barat.
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JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi bencana secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Imbauan ini disampaikan menyusul bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok, Sumatra Barat.

Puan juga mendukung proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung, serta berharap tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Terkait bencana banjir bandang di Solok, kami berharap—saat ini kan masih dalam proses pencarian atau evakuasi—semoga tidak ada korban. Namun ke depannya, antisipasi dan mitigasi harus dilakukan secara lebih efektif," kata Puan di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Puan, upaya mitigasi dan antisipasi bencana perlu ditingkatkan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada satu daerah. Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.

"Kami meminta kepada semua stakeholder untuk betul-betul mengantisipasi dan memitigasi semua potensi bencana di seluruh Indonesia, bukan hanya di Solok saja," sebutnya.

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