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Update Banjir Bandang Solok: 1 Warga Meninggal Dievakuasi dan 1 Masih Hilang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |19:46 WIB
Update Banjir Bandang Solok: 1 Warga Meninggal Dievakuasi dan 1 Masih Hilang
Banjir Bandang Solok/ist
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, terdapat dua warga yang dinyatakan hilang akibat banjir bandang di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Satu warga yang sebelumnya dinyatakan hilang telah dievakuasi dengan kondisi tak bernyawa.

"Berdasarkan pembaruan data hingga Selasa (22/9) pukul 18.45 WIB, satu warga meninggal dunia dan satu warga masih dalam pencarian. Selain itu, satu warga mengalami luka berat dan tiga warga mengalami luka ringan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.

Peristiwa ini juga membuat 9 kepala keluarga atau 32 jiwa harus mengungsi untuk sementara. Pengungsian berada di Mapolres Solok, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, dan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Solok.

Sementara itu, dari sisi kerusakan, BNPB mencatat sekitar 100 unit rumah terdampak. Banjir bandang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan bangunan.

"Dua kantor pemerintahan rusak berat dan sembilan kantor pemerintahan rusak ringan. Satu fasilitas kesehatan turut terdampak," tambahnya.

 

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