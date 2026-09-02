Banjir Bandang Nepal-China: Korban Meninggal Tembus 1.000 Orang, 4.000 Masih Hilang

KATHMANDU - Tim penyelamat di Nepal terus melakukan pencarian di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terendam air di wilayah utara negara itu. Ratusan pekerja masih belum diketahui nasibnya di lokasi tersebut, tujuh hari setelah banjir bandang melanda kawasan dekat perbatasan dengan China.

Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 1.003 jiwa, demikian disampaikan Otoritas Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (NDRRMA) Nepal pada Selasa (1/9/2026) sore.

Hampir 4.000 orang masih belum diketahui keberadaannya, menurut Kementerian Luar Negeri Nepal, yang menambahkan bahwa sekitar 590 warga negara asing dari 39 negara termasuk di antara mereka. Sementara itu, sekitar 11.800 orang telah berhasil diselamatkan. demikian dilansir RT.

Di saat pihak berwenang berupaya menyalurkan bantuan dan pasokan bagi para penyintas, tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan ratusan orang yang diduga terjebak di dalam terowongan—yang berjumlah antara 12 hingga 13 buah—milik berbagai proyek PLTA yang tersebar di sepanjang koridor Sungai Trishuli.

NDRRMA mencatat ada 639 orang yang terkait dengan proyek-proyek PLTA tersebut yang dinyatakan hilang. Namun, pihak berwenang belum dapat memastikan berapa banyak dari mereka yang mungkin berada di dalam terowongan atau justru telah terseret arus.

Di Proyek PLTA Upper Trishuli-3A, tempat tim penyelamat telah menemukan dan mengebor hingga mencapai bagian depan terowongan pada Senin (31/8/2026), mereka masih terus memompa udara dan menguras air agar akses masuk dapat dilakukan. Alat berat ekskavator dan pemecah batu sedang membersihkan jalur akses menuju terowongan sepanjang 4 km tersebut; diperkirakan terdapat antara 30 hingga 40 orang di dalam fasilitas pembangkit listrik bawah tanah itu, demikian dilaporkan Kathmandu Post.

Sejak Senin, tim Angkatan Darat Nepal yang bekerja sama dengan para ahli dari negara lain telah bergerak lebih jauh ke dalam beberapa terowongan. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa 24 ahli penyelamatan terowongan asal India dan sembilan orang dari Tiongkok telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak, sementara sebuah tim dari Korea Selatan juga telah tiba di Nepal.