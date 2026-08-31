Kemlu Pastikan 45 Residen dan 6 WNI di Nepal Aman dari Banjir Bandang

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Nepal dalam kondisi baik dan tidak menjadi korban banjir bandang serta tanah longsor yang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan, berdasarkan pemantauan terbaru per 31 Agustus 2026, terdapat 45 WNI residen dan enam WNI turis yang berada di wilayah Pokhara.

“Pantauan terhadap kondisi WNI, 45 orang residen, 6 orang turis di wilayah Pokhara. Seluruhnya dalam keadaan baik,” kata Heni, Senin (31/8/2026).

Heni juga menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Nepal. Hingga hari ini, tercatat 2.426 orang masih dinyatakan hilang, sementara 4.451 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selain itu, sebanyak 101 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, sejumlah turis asing dari 32 negara dilaporkan hilang atau belum diketahui keberadaannya. Sebanyak 184 turis asing telah berhasil diselamatkan.