Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Banjir di Nepal-Tibet: 750 Orang Tewas, 3.000 Lebih Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |15:27 WIB
Update Banjir di Nepal-Tibet: 750 Orang Tewas, 3.000 Lebih Hilang
Korban banjir Nepal-Tibet masih terus bertambah. (Foto: Reuters)
A
A
A

KATHMANDU — Banjir dahsyat di dekat perbatasan dengan China telah menewaskan setidaknya 734 orang di Nepal dan menyebabkan 2.498 orang lainnya hilang, demikian pernyataan otoritas penanggulangan bencana setempat pada hari Minggu (30/8/2026), saat upaya penyelamatan memasuki hari kelima.

Sebelumnya, media pemerintah China telah mengonfirmasi 16 orang tewas di Tibet dan 546 orang hilang akibat bencana yang terjadi pada Rabu (26/8/2026) tersebut.

Angka tersebut menjadikan total korban tewas mencapai 750 orang dan 3.044 orang hilang.

Jumlah orang hilang di Nepal meningkat dari angka 2.426 yang tercatat dalam pembaruan data terakhir pada Sabtu (29/8/2026) malam.

Daftar tersebut mencakup 589 warga negara asing, meningkat dari 517 orang yang sebelumnya dilaporkan tidak dapat dihubungi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
china Tibet Nepal Banjir Nepal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/18/3239078//juru_bicara_kemlu_ri_yvonne_mewengkang-G28y_large.jpg
Kemlu RI Pastikan Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Banjir Bandang Nepal-Tibet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/18/3239049//banjir_bandang_nepal-qsVT_large.jpg
Banjir dan Longsor di Perbatasan China-Nepal Tewaskan 682 Orang, 2.426 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/18/3238854//lumpur_yang_menutupi_bangunan_dan_properti_setelah_banjir_dahsyat_di_trishuli_nepal-MTp5_large.jpg
Korban Tewas Banjir Bandang Nepal-Tibet Mencapai 472 Orang, Ribuan Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/626/3238846//banjir_nepal-BLrI_large.jpg
Detik-Detik Banjir Bandang di Nepal, Ratusan Orang Tewas Tersapu Air Bah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/18/3238671//tangkapan_layar_banjir_bandang_nepal-FhNQ_large.jpg
Korban Banjir Bandang dan Longsor Nepal-China Melonjak: 362 Tewas, 1.400 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/18/3238566//presiden_china_xi_jinping-wedT_large.jpg
5 Jenderal Disingkirkan, Militer China Hadapi Krisis Kepemimpinan Jelang Sidang Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement