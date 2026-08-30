Update Banjir di Nepal-Tibet: 750 Orang Tewas, 3.000 Lebih Hilang

KATHMANDU — Banjir dahsyat di dekat perbatasan dengan China telah menewaskan setidaknya 734 orang di Nepal dan menyebabkan 2.498 orang lainnya hilang, demikian pernyataan otoritas penanggulangan bencana setempat pada hari Minggu (30/8/2026), saat upaya penyelamatan memasuki hari kelima.

Sebelumnya, media pemerintah China telah mengonfirmasi 16 orang tewas di Tibet dan 546 orang hilang akibat bencana yang terjadi pada Rabu (26/8/2026) tersebut.

Angka tersebut menjadikan total korban tewas mencapai 750 orang dan 3.044 orang hilang.

Jumlah orang hilang di Nepal meningkat dari angka 2.426 yang tercatat dalam pembaruan data terakhir pada Sabtu (29/8/2026) malam.

Daftar tersebut mencakup 589 warga negara asing, meningkat dari 517 orang yang sebelumnya dilaporkan tidak dapat dihubungi.