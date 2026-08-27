5 Jenderal Disingkirkan, Militer China Hadapi Krisis Kepemimpinan Jelang Sidang Besar

JAKARTA - Presiden China Xi Jinping menghadapi masalah terkait struktur komando militer yang semakin kosong menjelang peringatan satu abad Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pada 2027. Kekosongan ini disebabkan oleh pembersihan besar-besaran para jenderal, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Lima dari tujuh anggota yang ditunjuk untuk Komisi Militer Pusat (CMC) pada 2022 telah dikeluarkan atau sedang dalam penyelidikan. Kondisi ini menyisakan Xi Jinping dan Wakil Ketua CMC Zhang Shengmin sebagai satu-satunya anggota yang secara terbuka menjalankan tugas tingkat tinggi tanpa adanya penyelidikan yang diungkapkan terhadap mereka.

Dilansir Nepal All, Kamis (27/8/2026), Komite Sentral Partai Komunis China akan menggelar Sidang Pleno Kelima pada bulan Oktober. Meskipun agenda yang diumumkan tidak menyebutkan perubahan personel, pertemuan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Xi untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Sidang pleno sebelumnya, pada Oktober 2025, memberikan preseden. Kala itu Komite Sentral mengangkat Zhang Shengmin—yang saat itu menjabat sebagai pejabat tinggi disiplin militer—menjadi wakil ketua CMC. Penunjukan tersebut tidak diumumkan sebagai agenda terpisah.

Jumlah posisi kosong telah bertambah sejak saat itu. Pada Januari, Beijing mengumumkan bahwa Wakil Ketua CMC Zhang Youxia dan Kepala Departemen Staf Gabungan Liu Zhenli sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius. Keduanya belum kembali menjalankan tugas lama mereka secara terbuka.

Struktur Komando Senior yang Kosong

Susunan CMC yang ditunjuk pada 2022 terdiri dari Xi, Zhang Youxia, He Weidong, Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua, dan Zhang Shengmin.

Li Shangfu dicopot dari jabatannya sebagai menteri pertahanan pada Oktober 2023 dan dikeluarkan dari partai serta militer pada Juni 2024. Ia dan Miao Hua dikeluarkan pada Oktober 2025.

Pembersihan ini telah meluas jauh melampaui lingkup CMC. Penyelidikan dan pencopotan jabatan telah menjangkau berbagai departemen, keempat matra militer, kelima komando wilayah, serta akademi militer.