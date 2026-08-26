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Banjir Bandang di Nepal Tewaskan Setidaknya 31 Orang, Air Bah Menerjang Bak Tsunami

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |20:35 WIB
Banjir Bandang di Nepal Tewaskan Setidaknya 31 Orang, Air Bah Menerjang Bak Tsunami
Air banjir menerjang warga yang berlarian ketakutan di Nepal. (Foto: Tangkapan layar)
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KATHMANDU - Banjir bandang besar telah menewaskan setidaknya 31 orang di Nepal, sementara ratusan lainnya hilang di desa-desa yang terdampak. Jumlah korban dikhawatirkan akan bertambah, bahkan meroket seiring dengan berjalannya operasi penyelamatan.

Video yang beredar menunjukkan kehancuran yang terjadi di perbatasan Nepal-China. Orang-orang tampak berlarian sementara tembok air besar menerjang dengan cepat.

CNN melaporkan, banjir di Nepal dipicu oleh gempa bumi yang menyebabkan tanah longsor besar hingga menyumbat sungai, sehingga menimbulkan tsunami air ke hilir. Akibatnya, desa-desa dilaporkan terendam air, mengakibatkan 31 kematian dan diperkirakan akan ada lebih banyak lagi korban jiwa.

Helikopter dilaporkan sempat berupaya mendarat di sejumlah lokasi untuk memberikan bantuan, namun ketinggian air yang ekstrem memaksa mereka untuk kembali terbang menjauh.

Jaringan berita tersebut juga melaporkan terjadinya tanah longsor di wilayah Tibet, China, yang berjarak sekitar 400 mil dari Nepal.

Media China memperingatkan adanya "banyak korban" di pelabuhan Gyirong, sementara Presiden China Xi Jinping memerintahkan upaya pencarian korban selamat secara "besar-besaran". Pemerintah China juga telah memerintahkan personel untuk dikerahkan ke Tibet—wilayah yang dikuasai Tiongkok—guna melaksanakan misi pencarian dan penyelamatan.

(Rahman Asmardika)

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