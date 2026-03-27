Mantan Rapper Balendra Shah Dilantik Menjadi PM Termuda Nepal

KATHMANDU – Balendra Shah, seorang rapper yang beralih menjadi politisi, dilantik sebagai perdana menteri Nepal pada Jumat (27/3/2026) dengan tugas memulihkan stabilitas politik dan menciptakan lapangan kerja di negara Himalaya yang miskin ini, yang telah lama dilanda pemerintahan rapuh dan prospek pertumbuhan lemah.

Shah menjadi perdana menteri setelah Partai Rastriya Swatantra (RSP) yang baru berusia tiga tahun memenangkan 182 kursi di parlemen beranggotakan 275 orang dalam pemilihan 5 Maret, pemilihan pertama setelah protes anti-korupsi Generasi Z yang menewaskan 76 orang pada September tahun lalu.

Mantan wali kota ibu kota Kathmandu, Shah, 35 tahun, adalah perdana menteri termuda Nepal dalam beberapa dekade sekaligus orang Madhesi pertama — penduduk dataran selatan yang berbatasan dengan India — yang memimpin negara Himalaya yang terjepit di antara raksasa Asia, India dan Cina.

Shah, yang mengenakan celana ketat, jaket senada, topi kain Nepal hitam khasnya, dan kacamata hitam, dilantik di Istana Presiden di hadapan para diplomat dan pejabat pemerintah senior.