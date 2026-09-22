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Hujan Deras Picu Banjir Bandang di Solok, Jalan Utama Padang-Solok Ditutup

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |09:14 WIB
Hujan Deras Picu Banjir Bandang di Solok, Jalan Utama Padang-Solok Ditutup
Banjir Bandang di Solok (foto: illustrasi AI)
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SOLOK - Banjir bandang menerjang kawasan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Sumatera Barat, Senin (21/9/2026) malam.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.10 WIB. Aliran air deras membawa material lumpur, batu, kayu hingga longsoran dan menerjang kawasan perkantoran. Material kemudian mencapai akses jalan utama di sekitar kompleks Kantor Bupati Solok.

Sejumlah media lokal melaporkan material galodo juga menutup ruas jalan yang menghubungkan Padang dengan Kota Solok. RRI menyebut arus kendaraan dari arah Padang menuju Kota Solok untuk sementara ditutup akibat kondisi tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Khairul membenarkan kejadian banjir bandang yang menerjang kompleks perkantoran Bupati Solok.

"Informasi awal menyebutkan aliran deras diduga berasal dari kawasan perbukitan atau aliran air di bagian belakang kompleks perkantoran, termasuk di sekitar Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN)," kata Khairul, Selasa (22/9/2026).

Sementara itu, Kabag Ops Polres Arosuka, AKP Indra Kusuma melalui video yang diunggah di linimasa Threads mengimbau masyarakat yang hendak bepergian dari Kota Padang menuju Kota Solok maupun sebaliknya agar sementara menghindari jalur tersebut.

Imbauan dikeluarkan karena kondisi jalan belum aman untuk dilalui. Material banjir bandang juga masih menutup sejumlah titik di sepanjang jalur tersebut.

 

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