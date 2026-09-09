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Korban Tewas Banjir Nepal-China Bertambah Jadi 1.410 Orang, 5.650 Masih Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |20:05 WIB
Korban Tewas Banjir Nepal-China Bertambah Jadi 1.410 Orang, 5.650 Masih Hilang
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KATHMANDU – Otoritas Nepal telah mengevakuasi 10 jenazah lagi dari wilayah yang dilanda banjir, sehingga jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat yang menerjang perbatasan Nepal-China pada akhir bulan lalu kembali bertambah. Penemuan dan evakuasi terbaru ini menjadikan jumlah korban tewas meningkat menjadi 1.410 jiwa, sementara lebih dari 5.650 orang masih dinyatakan hilang, menurut data resmi yang dirilis pada Rabu (9/9/2026).

Dari mereka yang hilang, 848 orang merupakan warga negara asing, berdasarkan data resmi dari pihak Nepal maupun China.

Sebanyak 1.367 jenazah telah ditemukan di distrik-distrik yang terdampak banjir di Nepal, sedangkan 5.132 orang—termasuk 587 warga negara asing—masih dinyatakan hilang, menurut Otoritas Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nepal, sebagaimana dilansir TRT.

Sejauh ini, lebih dari 13.600 orang telah berhasil diselamatkan, termasuk dalam upaya penyelamatan yang dilakukan pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, jumlah korban tewas akibat tanah longsor besar di Tibet tetap tercatat sebanyak 43 orang, dengan 519 orang—termasuk 261 warga negara asing—masih dinyatakan hilang.

(Rahman Asmardika)

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