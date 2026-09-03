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Korban Tewas Banjir Nepal-China Meningkat Jadi 1.130 Jiwa, Hampir 4.500 Hilang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |16:35 WIB
Korban Tewas Banjir Nepal-China Meningkat Jadi 1.130 Jiwa, Hampir 4.500 Hilang
Upaya penyelamatan dan pencarian banjir Nepal. (Foto: Reuters)
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KATHMANDU – Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor pekan lalu di sepanjang perbatasan China-Nepal telah meningkat menjadi 1.130 orang, dengan hampir 4.500 orang masih dinyatakan hilang, menurut data resmi yang dirilis pada Rabu (2/9/2026).

Otoritas Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nepal menyatakan bahwa 1.114 jenazah telah ditemukan sejak banjir bandang dahsyat melanda negara di kawasan Himalaya tersebut pada 26 Agustus. Pihak otoritas menyebutkan bahwa 292 orang mengalami luka-luka dan 3.916 orang masih hilang.

Pihak berwenang menyatakan sekitar 12.000 orang telah diselamatkan dari wilayah yang terdampak banjir, sementara lebih dari 21.000 personel keamanan, termasuk dari unsur militer dan kepolisian, telah dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan.

Menurut otoritas tersebut, sekitar 1,6 juta orang terdampak banjir di Nepal.

Setidaknya 16 orang tewas di wilayah perbatasan sisi China, sementara 546 orang masih dinyatakan hilang, demikian dilaporkan kantor berita Xinhua.

Di antara mereka yang hilang di China terdapat 261 warga negara asing, menurut kantor berita milik negara tersebut.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Nepal china Banjir Nepal
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