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Warga China Diselamatkan dari Terowongan PLTA Runtuh di Nepal setelah 10 Hari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |10:05 WIB
Warga China Diselamatkan dari Terowongan PLTA Runtuh di Nepal setelah 10 Hari
Seorang warga negara China diselamatkan dalam keadaan hidup dari sebuah terowongan pascabencana dahsyat di Rasuwa, Nepal, 5 September 2026.
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KATHMANDU - Tim penyelamat di Nepal berhasil mengevakuasi seorang warga negara China dalam keadaan hidup pada Sabtu (5/9/2026), dari sebuah terowongan yang tertimbun reruntuhan, sementara tim tanggap darurat meningkatkan upaya pencarian orang-orang yang hilang, sepuluh hari setelah bencana banjir dahsyat terjadi.

Sebuah tim penyelamat gabungan yang terdiri dari personel Angkatan Darat Nepal dan ahli dari luar negeri menyelamatkan pria tersebut dari titik sejauh 225 meter di dalam terowongan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Trishuli-1 di distrik Rasuwa, demikian pernyataan pihak militer.

"Kondisi kesehatannya saat ini sedang diperiksa dan operasi pencarian serta penyelamatan lebih lanjut masih terus berlangsung," ujar pihak angkatan darat, sebagaimana dilansir TRT.

Penyelamatan terbaru ini menjadikan total pekerja yang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari proyek PLTA Trishuli sebanyak tiga orang.

Dua pekerja asal Nepal sebelumnya telah diselamatkan dari sebuah terowongan di PLTA Trishuli 3A pada Jumat, (4/9/2026).

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