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Bertemu Wali Kota New York, Pramono Bahas Macet, Banjir, hingga Obligasi Daerah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |20:05 WIB
Bertemu Wali Kota New York, Pramono Bahas Macet, Banjir, hingga Obligasi Daerah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Walikota New York Zohran Mamdani.
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JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall, New York, Minggu (20/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman terkait penanganan banjir, transportasi publik, polusi udara, hingga penerbitan obligasi daerah.

Secara khusus, Mamdani menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik. Jakarta, kata Pramono, terus mengembangkan Transjabodetabek agar memperkuat konektivitas warga wilayah penyangga yang masuk ke Ibu Kota.

"Setiap hari lebih dari empat juta orang keluar-masuk Jakarta, terutama pada jam sibuk. Melalui Transjabodetabek, kami ingin mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas wilayah," ucap Pramono dalam keterangan persnya.

Pramono menambahkan, pihaknya juga memiliki program gratis naik transportasi publik untuk 15 golongan bagi warga Jakarta. Program ini diharapkan dapat mendorong warga pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.

Sementara itu, terkait penanganan banjir, Pramono menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pengurangan penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta pengembangan Giant Sea Wall.

"Sama seperti New York, salah satu tantangan Jakarta adalah banjir. Karena itu, kami terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta mengembangkan Giant Sea Wall,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyampaikan bahwa Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Merespons rencana tersebut, Mamdani menyambut positif dan menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.

 

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