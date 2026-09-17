Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

APBD DKI 2026 Turun Jadi Rp79,56 Triliun, Golkar: Optimalisasi Seluruh Potensi Penerimaan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |15:09 WIB
APBD DKI 2026 Turun Jadi Rp79,56 Triliun, Golkar: Optimalisasi Seluruh Potensi Penerimaan!
Anggota Komisi C DPRD DKI, Syafi Djohan
A
A
A

JAKARTA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta 2026 disepakati dengan nilai Rp79,56 triliun. Namun untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh ditempuh secara instan melalui kenaikan tarif pajak yang berpotensi membebani masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD DKI, Syafi Djohan, mengatakan, pemerintah provinsi perlu memperhatikan perluasan basis wajib pajak, peningkatan pemanfaatan teknologi, dan penguatan integrasi data yang modern.

"Yang harus diperkuat adalah basis data, kepatuhan, digitalisasi, pengawasan dan optimalisasi seluruh potensi penerimaan,” ujar Syafi Djohan di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

“Kita harus membangun sistem pendapatan daerah yang modern, transparan dan mampu menangkap potensi ekonomi yang selama ini belum optimal,"lanjutnya.

Politikus Partai Golkar ini mendorong Pemprov mengubah pola perumusan kebijakan dari pendekatan birokratis menuju kreativitas.

Menurutnya, kebijakan fiskal perlu dirumuskan bersama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar tidak terkesan membebani masyarakat.

"Saya melihat penguatan PAD Jakarta masih memiliki ruang yang cukup besar. Tetapi meningkatkan pendapatan daerah jangan selalu diterjemahkan dengan menaikkan tarif atau menambah beban masyarakat,”ujarnya.

‘’Saran saya lakukan kreativitas dan duduk sama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari data-data yang lebih valid,"lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242455//gubernur_dki_jakarta-tn5o_large.jpg
Sudah Dibantu Danantara, Pramono Anung Tetap Butuh Obligasi untuk Perpanjang Rute LRT 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242422//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-gWSe_large.jpg
Pengguna Transportasi Publik Naik 15%, Pramono Akui Jakarta Masih Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242413//gubernur_dki_jakarta-jQ1V_large.jpg
Di Hadapan Prabowo, Pramono Pamer Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,52%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242393//lrt-YVit_large.png
Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Tarif Rp8 Selama 8 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242392//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AQ0u_large.jpg
Pramono Ungkap Tarif LRT Jakarta Cuma Rp8 Selama 8 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242364//pramono-liya_large.jpg
Tertibkan TPS Ilegal, Pramono Minta Pelakunya Diumumkan ke Publik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement