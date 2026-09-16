Pengguna Transportasi Publik Naik 15%, Pramono Akui Jakarta Masih Macet

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, penggunaan transportasi publik di Ibu Kota meningkat sekitar 15 persen setiap tahun. Meski demikian, Pramono mengakui kemacetan masih menjadi tantangan bagi Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Pramono di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian LRT Jakarta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Pramono mengatakan, pembangunan LRT Jakarta ditujukan untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi sekaligus meningkatkan konektivitas dan produktivitas masyarakat.

"Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%," kata Pramono di Stasiun LRT Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Menurut Pramono, peningkatan jumlah pengguna transportasi publik belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kemacetan di Jakarta. Namun, ia menilai masyarakat kini semakin mudah mengakses transportasi umum.

"Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum," ujarnya.