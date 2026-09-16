Pramono Ungkap Tarif LRT Jakarta Cuma Rp8 Selama 8 Hari

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkap tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai hanya dipatok Rp8 selama delapan hari. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari sosialisasi layanan LRT Jakarta kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Pramono saat memberikan laporan dalam peresmian LRT Jakarta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Peresmian tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum menghadiri peresmian, Prabowo bersama Pramono lebih dahulu menjajal perjalanan LRT Jakarta dari Stasiun Kelapa Gading menuju Stasiun Manggarai.

"Mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya. Selama 8 hari tarifnya 8 perak rupiah, Pak. Sebenarnya hampir aja gratis, Pak," kata Pramono dalam sambutannya, Rabu (16/9/2026).

Pramono meyakini pemberlakuan tarif khusus, selama masa sosialisasi tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan LRT Jakarta.

"Saya yakin dengan sosialisasi selama 8 hari ini pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini," ujarnya.