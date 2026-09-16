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Momen Prabowo Jajal LRT Kelapa Gading-Manggarai, Sempat Tap In di Stasiun

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |13:25 WIB
Momen Prabowo Jajal LRT Kelapa Gading-Manggarai, Sempat Tap In di Stasiun
Presiden Prabowo Subianto Jajal LRT Kelapa Gading-Manggarai (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Stasiun LRT Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (16/9/2026) siang. Kedatangan Kepala Negara untuk menjajal langsung perjalanan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai.

Berdasarkan pantauan Okezone, Prabowo tiba sekitar pukul 12.57 WIB dengan mengenakan pakaian safari berwarna cokelat. Kedatangannya disambut langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Sebelum memasuki stasiun, sejumlah siswa turut menyambut kedatangan Presiden. Prabowo terlihat menyalami satu per satu para siswa yang berbaris menyambutnya.

Setelah itu, Presiden bersama Pramono Anung masuk ke dalam area stasiun. Sebelum menuju peron, Prabowo juga terlihat melakukan tap in untuk masuk ke area LRT.

Selanjutnya, Prabowo bersama Pramono langsung menuju gerbong LRT yang akan membawa mereka ke Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.

 

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