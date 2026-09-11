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LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Rampung Diuji Coba, Kapan Operasional?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |17:01 WIB
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Rampung Diuji Coba, Kapan Operasional?
LRT Kelapa Gading–Manggarai.
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JAKARTA — Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B rute Kelapa Gading–Manggarai telah melalui proses uji coba operasional dan pelayanan pada Kamis (10/9/2026). Kendati demikian, jadwal operasional resmi moda transportasi massal tersebut masih belum dapat ditentukan.

Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Paulus Budi Kartiko, mengatakan bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pihak pengelola yang nantinya akan menetapkan jadwal operasional selanjutnya.

“Pada keterangan sebelumnya, kami menginformasikan terkait jadwal waktu operasional terbatas. Namun, saat ini informasi tersebut masih bersifat dinamis dan belum pasti, karena menunggu hasil keseluruhan uji coba,” kata Paulus dalam keterangan resmi, Jumat (11/9/2026).

Kendati jadwal operasional belum ditentukan, Paulus menegaskan bahwa seluruh proyek pembangunan senilai Rp4,1 triliun itu telah rampung. Ia memastikan LRT Jakarta Fase 1B telah melewati berbagai uji coba menyeluruh dan terstruktur, sehingga aman serta nyaman untuk digunakan masyarakat.

“Kami bersyukur akhirnya masyarakat bisa segera merasakan langsung sarana transportasi LRT Jakarta Fase 1B yang kami bangun penuh ketelitian dan perhitungan demi memberikan pengalaman terbaik bagi penumpang. Kami percaya, setiap meter jalur LRT merupakan bagian dari tanggung jawab Waskita Karya sebagai kontraktor,” ujar dia.

Ia menuturkan, perseroan membangun jalur LRT Jakarta Fase 1B sepanjang 6,4 kilometer yang dilengkapi dengan lima stasiun, mencakup Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, hingga Manggarai. Seluruh stasiun tersebut dirancang agar terintegrasi dengan moda angkutan umum lainnya.

“Kami meyakini, kehadiran LRT tidak hanya mendukung modernisasi dan konektivitas perkotaan, tetapi juga akan berdampak positif terhadap lingkungan. Penggunaan transportasi umum dapat mengurangi emisi karbon, sehingga mendorong target Net Zero Emission (NZE) yang sejalan dengan target pemerintah,” tutur Paulus.

 

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