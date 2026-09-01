Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sampah Jakarta Capai 9.000 Ton Sehari, Pramono Tekankan Kolaborasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |08:05 WIB
Sampah Jakarta Capai 9.000 Ton Sehari, Pramono Tekankan Kolaborasi
Sampah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, pentingnya kolaborasi dalam menangani persoalan sampah di Ibu Kota. Sebab, sebelumnya pengelolaan sampah di Jakarta hanya dilakukan dengan mengumpulkan sampah untuk kemudian langsung dibuang ke TPST Bantargebang.

Namun, seiring kebijakan TPST Bantargebang yang saat ini hanya menerima sampah residu, pengelolaan sampah di Jakarta kini wajib melalui proses pemilahan terlebih dahulu sebelum dibuang.

“Dulu polanya adalah angkut-buang. Sekarang menjadi pilah-angkut-olah. Perubahan prinsip ini tentunya memerlukan keseriusan dan kerja sama kita semua agar bisa berjalan dengan baik,” kata Pramono, Selasa (1/9/2026).

Ia menyebut, Jakarta setiap harinya menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah atau sekitar 3,17 juta ton per tahun. Menurutnya, persoalan tersebut mustahil dapat teratasi secara tuntas tanpa kolaborasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan.

Ia kemudian memaparkan bahwa gerakan pilah sampah yang dicanangkan pada 10 Mei 2026 mulai menunjukkan hasil. Persentase rumah tangga yang memilah sampah meningkat dari 5,31 persen menjadi 23,14 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239354//pramono_anung-VWcn_large.jpg
Pramono Minta Warga Jakarta Tak Menutup Diri terhadap Sensus Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239356//pramono_anung-3Rab_large.jpg
Pramono Buka Suara soal Tawarkan Pekerjaan untuk Anak Bambang Korban Demo Ricuh 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239364//pramono_anung-96ET_large.jpg
Pramono Minta Disdik DKI Cek Mahasiswa yang Kehilangan KJMU Akibat Perubahan Desil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239351//pramono_anung-ElhT_large.jpg
Besok, Pramono Cek Pasar Kramat Jati Usai Penertiban Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239330//pramono-at24_large.jpg
Pramono Bantah Matikan CCTV saat Kericuhan Demo 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/338/3237991//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-LCuZ_large.jpg
Tarif Parkir di Jakarta Naik hingga Rp60 Ribu Per Jam, Ini Respons Pramono
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement