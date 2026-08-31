Pramono Buka Suara soal Tawarkan Pekerjaan untuk Anak Bambang Korban Demo Ricuh 27 Agustus

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menawarkan pekerjaan kepada anak Bambang Setiyawan (60) saat melayat ke rumah duka pada Kamis 27 Agustus 2026 malam. Bambang diduga menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia setelah kericuhan di kawasan Pejompongan.

Video penawaran Pramono tersebut beredar viral di media sosial. Namun, Pramono menegaskan tawaran tersebut tidak pernah ia sampaikan kepada publik. Ia mengatakan hal tersebut hanya bersifat pribadi.

"Karena itu bersifat pribadi, personal, saya tidak jawab. Karena memang saya tidak pernah membuat statement ke publik apa pun tentang ketika saya melayat," kata Pramono, Senin (31/8/2026).

Ia pun enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dibicarakan ketika dirinya melayat, termasuk mengenai tawaran tersebut. "Jadi ketika saya melayat tidak ada statement apa pun, jadi untuk itu saya juga mohon maaf saya tidak menjawab," sambungnya.

Sebelumnya, video yang beredar di media sosial memperlihatkan Pramono menawarkan pekerjaan kepada anak Bambang. "Yang penting mau kerja kan," kata Pramono.

"Mau pak, saya apa aja mau," jawab anak Bambang.

"Benar ya," kata Pramono.

(Arief Setyadi )

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