Soal CFD Digelar Hari Sabtu, Pramono: Saya Mau Tanyakan Kepada Warga

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak ingin terburu-buru mengizinkan Car Free Day (CFD) digelar di Ibu Kota pada hari Sabtu. Sebagaimana diketahui, CFD di Jakarta selama ini rutin dilaksanakan setiap hari Minggu pagi.

Pramono menjelaskan bahwa setiap wilayah kota administrasi di Jakarta sebenarnya telah menggelar CFD setiap akhir pekan. Namun, lokasi yang paling banyak dihadiri masyarakat berada di jalur Sudirman–MH Thamrin dan Jalan Rasuna Said.

"Car Free Day memang di Jakarta ini hampir di semua kota ada. Tetapi yang selalu menjadi pertanyaan dasar adalah di Sudirman-Thamrin, dan Rasuna Said," kata Pramono di Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Adapun pelaksanaan CFD pada hari Sabtu dan Minggu merupakan usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Pemprov DKI Jakarta kini tengah mengkaji usulan tersebut, termasuk berrencana menyerap aspirasi warga.

"Karena ini saya tidak ingin terlalu buru-buru, maka saya minta sekarang ini didalami, dipelajari apa yang menjadi usulan untuk dua hari (Sabtu dan Minggu) dan juga tentunya kita tanyakan kepada warga," ucapnya.