Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mangkrak 8 Era Gubernur, Pramono Targetkan Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Selesai 2027

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |12:56 WIB
Mangkrak 8 Era Gubernur, Pramono Targetkan Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Selesai 2027
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek jalan sejajar Pasar Minggu.
A
A
A

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proyek pembangunan jalan sejajar rel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin (14/9/2026). Pada kesempatan itu, Pramono menegaskan bahwa proyek pelebaran jalan yang telah direncanakan sejak era Gubernur Fauzi Bowo ini akan diselesaikan pada 2027 mendatang.

Pramono mengaku tertarik mendalami proyek tersebut lantaran tak kunjung rampung setelah melewati delapan periode kepemimpinan gubernur di Jakarta.

"Bahwa jalan ini sudah delapan gubernur kok nggak selesai-selesai. Itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk melakukan dan mendalami," ucap Pramono, Senin (14/9/2026).

Dia menyebut proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tersebut telah mencapai 70 persen. Sedangkan sisanya 30 persen akan diselesaikan hingga 2026.

"Alhamdulillah pembebasan lahan sekarang sudah 70 persen. Masih ada 30 persen," tuturnya.

Pramono menyampaikan jalan tersebut akan memiliki panjang 1,7 kilometer dengan lebar jalan 18–23 meter. Proyek jalan sejajar rel kereta api ini ditargetkan rampung pada tahun 2027 dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kawasan Pasar Minggu.

"Kalau jalan ini bisa diselesaikan di tahun 2027, maka manfaatnya besar sekali karena jalan ini panjangnya 1,7 kilometer. Teman-teman lihat sendiri sekarang ini tempatnya yang masih banyak apa, bangunan-bangunan yang belum terbongkar," ucap dia.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/49/3241808//the_jakmania_saat_persija_vs_persib-VLlw_large.jpg
Momen Eks Ketum Jakmania Peluk Pramono Usai Persija vs Persib: Butuh Keberanian untuk Main di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/51/3241770//trofi_fifa_asean_cup_2026-egV9_large.jpg
Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Dipamerkan di Bundaran HI, Erick Thohir Targetkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/338/3241254//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-zCPG_large.jpg
Pramono Targetkan Penataan Kabel Semrawut Jakarta Bisa Diselesaikan dalam 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/49/3241244//gubernur_jakarta_pramono_anung-OaY7_large.jpg
Pramono Anung Bakal Nonton Langsung Persija vs Persib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/338/3240747//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0hkl_large.jpg
Tangani Dampak Sebaran Abu Vulkanik di Jakarta, Pramono: Segala Cara Kita Lakukan Termasuk Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/338/3239880//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-SO7Y_large.jpg
Tanggul Pesisir Sukses Tangani Banjir Rob, Pramono Tegaskan Jakarta Tetap Butuh Giant Sea Wall
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement