Mangkrak 8 Era Gubernur, Pramono Targetkan Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Selesai 2027

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proyek pembangunan jalan sejajar rel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin (14/9/2026). Pada kesempatan itu, Pramono menegaskan bahwa proyek pelebaran jalan yang telah direncanakan sejak era Gubernur Fauzi Bowo ini akan diselesaikan pada 2027 mendatang.

Pramono mengaku tertarik mendalami proyek tersebut lantaran tak kunjung rampung setelah melewati delapan periode kepemimpinan gubernur di Jakarta.

"Bahwa jalan ini sudah delapan gubernur kok nggak selesai-selesai. Itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk melakukan dan mendalami," ucap Pramono, Senin (14/9/2026).

Dia menyebut proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tersebut telah mencapai 70 persen. Sedangkan sisanya 30 persen akan diselesaikan hingga 2026.

"Alhamdulillah pembebasan lahan sekarang sudah 70 persen. Masih ada 30 persen," tuturnya.

Pramono menyampaikan jalan tersebut akan memiliki panjang 1,7 kilometer dengan lebar jalan 18–23 meter. Proyek jalan sejajar rel kereta api ini ditargetkan rampung pada tahun 2027 dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kawasan Pasar Minggu.

"Kalau jalan ini bisa diselesaikan di tahun 2027, maka manfaatnya besar sekali karena jalan ini panjangnya 1,7 kilometer. Teman-teman lihat sendiri sekarang ini tempatnya yang masih banyak apa, bangunan-bangunan yang belum terbongkar," ucap dia.

(Rahman Asmardika)

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