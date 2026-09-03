Tanggul Pesisir Sukses Tangani Banjir Rob, Pramono Tegaskan Jakarta Tetap Butuh Giant Sea Wall

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim penanganan banjir rob di ibu kota sejauh ini berjalan relatif baik berkat pembangunan tanggul pesisir dan optimalisasi sistem pompa. Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa proyek benteng laut raksasa (Giant Sea Wall) milik pemerintah pusat tetap dibutuhkan untuk menuntaskan masalah rob secara permanen dalam jangka panjang.

"Kalau di Jakarta sendiri, sebenarnya kita sudah membangun tanggul-tanggul pesisir. Secara umum relatif sudah tertangani," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Selain mengandalkan tanggul pesisir, Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan penggunaan pompa air di titik-titik rawan untuk meminimalkan dampak genangan.

"Kalau kemudian ada banjir rob, karena sudah berulang kali terjadi, kita bisa mengatasi itu," ucapnya.

Kendati penanganan jangka pendek dinilai berjalan baik, Pramono menilai keberadaan Giant Sea Wall tetap menjadi kunci utama solusi permanen kawasan pesisir Jakarta.