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Waspada Banjir Rob Akibat Fenomena Bulan Purnama hingga 4 September, Ini Wilayah yang Terancam

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |09:40 WIB
Waspada Banjir Rob Akibat Fenomena Bulan Purnama hingga 4 September, Ini Wilayah yang Terancam
Ilustrasi banjir rob (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob yang dapat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 21 Agustus hingga 4 September 2026.

BMKG menyebut fenomena fase Bulan Purnama yang diperkirakan terjadi pada 28 Agustus 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. 

"Kondisi tersebut dapat memicu banjir pesisir di sejumlah wilayah yang berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).

Potensi banjir rob tersebut secara umum dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan wilayah pesisir. Dampaknya antara lain terhadap kegiatan bongkar muat di pelabuhan, permukiman pesisir, tambak garam, serta aktivitas perikanan darat.

BMKG mengimbau masyarakat yang berada di wilayah pesisir untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut. Selain itu, memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG.

Berikut wilayah yang berpotensi mengalami banjir pesisir atau rob periode 21 Agustus hingga 4 September 2026:

      
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