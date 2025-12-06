Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |18:46 WIB
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut banjir rob yang terjadi di kawasan Jakarta Utara sudah mulai surut pada Sabtu (6/12/2025) sore. Genangan air tertinggi, kata Pramono, tercatat pada hari ini berlangsung pada pukul 09.30 WIB. Namun, setelahnya kondisi air menurun dan berangsur normal.

"Sejak tadi pagi jam 09.30 WIB adalah puncak tertinggi banjir rob, dan setelah itu turun dan sekarang sebenarnya hampir normal semua," ungkap Pramono di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

Pramono menjelaskan banjir rob memang berkaitan dengan alam. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklaimnya sudah mempersiapkan hal tersebut.

"Problemnya memang ini kan alam, jadi robnya naik. Tetapi untuk Jakarta sudah ada persiapan di Muara Angke kemudian di beberapa tempat kami sudah naikan, sehingga ada rob tetapi tidak berkepanjangan," ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan sebanyak 23 RT dan 2 ruas jalan tergenang akibat banjir rob per Sabtu 6 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, mengatakan sebelumnya BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok telah mengeluarkan Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) pada 1–10 Desember 2025.

“Adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” kata Yohan.

(Arief Setyadi )

      

