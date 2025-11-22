Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob, Jalan Martadinata Jakut Terendam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |12:38 WIB
Banjir Rob, Jalan Martadinata Jakut Terendam
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Kenaikan muka air laut di pesisir utara menyebabkan terjadinya banjir rob pada Sabtu (22/11/2025). Salah satu titik yang terdampak berada di kawasan Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 1 ruas jalan tergenang di Jakarta Utara, yakni Jl. RE. Martadinata RT 001 RW 012 (Depan JIS), Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok dengan ketinggian 10 cm imbas rob," ujar Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, Sabtu.

Ia menjelaskan petugas masih melakukan penanganan terhadap genangan tersebut. Berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok terkait Peringatan Dini Banjir Pesisir (rob) periode 18–26 November 2025, pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Bulan Baru berpotensi meningkatkan tinggi muka air laut di wilayah pesisir utara Jakarta.

Kondisi ini turut memicu kenaikan status Pintu Air Pasar Ikan ke level Bahaya/Siaga 1 pada Sabtu pukul 09.00 WIB, serta menimbulkan genangan di sejumlah titik di DKI Jakarta. BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memantau genangan di tiap wilayah dan berkoordinasi dengan Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat agar melakukan penyedotan serta memastikan saluran air bekerja optimal. 

Unsur kelurahan dan kecamatan juga dilibatkan untuk menyiapkan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Genangan ditargetkan dapat surut dalam waktu singkat.

"BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan," katanya.

(Arief Setyadi )

      
