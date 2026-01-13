Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Banjir Rob Intai 12 Wilayah Pesisir Utara Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |10:31 WIB
Waspada! Banjir Rob Intai 12 Wilayah Pesisir Utara Jakarta
Banjir rob (Foto: Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau 12 wilayah di Jakarta Utara untuk mewaspadai potensi banjir rob. Berdasarkan prediksi BMKG, banjir rob akan melanda Jakarta mulai 13–20 Januari 2026.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta. Periode: 13–20 Januari 2026,” tulis poster yang diunggah akun X @BPBDJakarta, Selasa (13/1/2026).

Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru. Fenomena itu berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir di wilayah pesisir utara Jakarta.

“Puncak pasang maksimum terjadi pukul 06.00–12.00 WIB,” sambungnya.

BPBD pun mengimbau warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi air laut, serta menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob, terutama saat pasang tinggi.

      
