Mutasi Besar-besaran Kapolri Suyudi, 3 Kombes Direktur di Polda Metro Juga Digeser

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi jabatan di Polda Metro Jaya. Sebanyak tiga posisi direktur di Polda Metro Jaya berganti.

Rotasi itu tertuang melalui Surat Telegram Kapolri nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi yang dilakukan Jenderal Suyudi mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Tiga jabatan direktur di Polda Metro Jaya juga dirotasi. Salah satunya posisi Direktur Reserse Siber, yang kini dijabat oleh Kombes Fian Yunus. Kombes Fian sebelumnya menjabat Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat.

Posisi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga mengalami perubahan. Posisi yang sebelumnya ditempati oleh Kombes Iman Imanuddin itu kini dijabat Kombes Imron Ermawan.

Kombes Imron sebelumnya ditugaskan pada BNN Polri. Sementara itu, Kombes Iman Imanuddin kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidbingadik Sespim Lemdiklat Polri.

Posisi Direktur di Polda Metro Jaya yang turut berganti ialah Direktur Reserse Narkoba. Jabatan itu kini dijabat oleh Kombes Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat.