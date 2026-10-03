Kapolri Pimpin Pelantikan dan Sertijab 25 Pati Polri Malam Ini

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Perwira Tinggi (Pati) yang mengisi posisi Pejabat Utama Mabes Polri hingga Kapolda pada Sabtu (3/10/2026) malam. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa agenda pelantikan dan sertijab malam itu mencakup 25 posisi strategis.

"Sertijab dilanjutkan pada hari ini, sekira pukul 19.00 WIB, yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri terhadap beberapa pejabat utama Mabes Polri serta beberapa Kapolda," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Sabtu (3/10/2026).

Trunoyudo menjelaskan, rotasi dan pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika serta penyegaran roda organisasi Polri.

"Sebagai roda organisasi, Bapak Kapolri menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat. Percepatan pergeseran jabatan ini dilakukan agar dinamika organisasi bergerak semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri merotasi sebanyak 88 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polri. Sejumlah jabatan vital yang berganti kepemimpinan antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan Kapolda Metro Jaya.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa Komjen Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya kini dipercaya mengisi posisi Irwasum Polri. Posisi Kapolda Metro Jaya selanjutnya diemban oleh Irjen Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.