Jejak Panjang Suyudi Ario Seto, dari Kapolsek hingga BNN Jadi Bekal Pimpin Polri

JAKARTA - Ketua Umum KBPP Polri periode 2026-2031 AH Bimo Suryono menyoroti perjalanan panjang Suyudi Ario Seto yang ditempa melalui berbagai penugasan di lingkungan kepolisian. Mulai dari tingkat kewilayahan, reserse, Bareskrim Polri, kepemimpinan Polda, hingga pemberantasan narkotika melalui Badan Narkotika Nasional (BNN).

Bimo menilai pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk kepemimpinan seorang perwira karena Suyudi telah menjalani berbagai fungsi dan tingkatan penugasan. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah dipercaya menduduki sejumlah jabatan di tingkat kewilayahan hingga penegakan hukum.

“Perjalanan seorang pemimpin di kepolisian tentu tidak dibentuk dalam waktu singkat. Pengalaman memimpin wilayah, menghadapi masyarakat secara langsung, kemudian masuk dalam penegakan hukum hingga memimpin pada tingkat Polda dan BNN merupakan bekal yang sangat berharga,” kata Bimo, Sabtu (3/10/2026).

Sebelum mengemban jabatan strategis, Suyudi pernah menjadi Kapolsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut Bimo, pengalaman tersebut menjadi bekal penting karena seorang pimpinan di tingkat Polsek bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat.

“Pernah menjadi Kapolsek Pasar Minggu, wilayah yang masyarakatnya heterogen dengan berbagai dinamika sosial. Pengalaman memimpin dari tingkat Polsek tentu menjadi bekal penting karena di sanalah seorang perwira benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memahami persoalan keamanan dari tingkat paling bawah,” ujarnya.

Karier Suyudi kemudian berlanjut ke sejumlah wilayah. Ia pernah menjabat Kapolres Bogor pada 2015, Wakapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolresta Bogor Kota pada 2016, serta Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017.