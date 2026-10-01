Suyudi Tiba di Istana Jelang Dilantik Prabowo Jadi Kapolri

Suyudi Tiba di Istana Jelang Dilantik Prabowo Jadi Kapolri

JAKARTA – Calon Kapolri Komjen Pol. Suyudi Ario Seto tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Kedatangan Suyudi menjelang pelantikannya sebagai orangf nomor 1 di Korps Bhayangkara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Suyudi akan dilantik menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan Presiden Prabowo akan melantik Kapolri baru pada siang hari ini.

"Rencana demikian calon Kapolri yang baru akan dilantik oleh bapak Presiden siang hari ini nanti," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Prasetyo mengatakan proses administrasi untuk pelantikan Suyudi masih dipersiapkan. "Ini sedang dipersiapkan adminstrasinya,"singkatnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Kesepakatan tersebut diambil setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).