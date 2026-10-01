Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suyudi Tiba di Istana Jelang Dilantik Prabowo Jadi Kapolri

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:50 WIB
Suyudi Tiba di Istana Jelang Dilantik Prabowo Jadi Kapolri
Suyudi Tiba di Istana Jelang Dilantik Prabowo Jadi Kapolri
A
A
A

JAKARTA – Calon Kapolri Komjen Pol. Suyudi Ario Seto tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Kedatangan Suyudi menjelang pelantikannya sebagai orangf nomor 1 di Korps Bhayangkara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Suyudi akan dilantik menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan Presiden Prabowo akan melantik Kapolri baru pada siang hari ini.

"Rencana demikian calon Kapolri yang baru akan dilantik oleh bapak Presiden siang hari ini nanti," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Prasetyo mengatakan proses administrasi untuk pelantikan Suyudi masih dipersiapkan. "Ini sedang dipersiapkan adminstrasinya,"singkatnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Kesepakatan tersebut diambil setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245319//bahlil_lahadalia-MrGJ_large.jpg
Tiba di Istana, Bahlil Ngaku Diminta Prabowo Jadi Menko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245314//menlu_sugiono-Zgos_large.jpeg
Isu Jadi Menko PMK, Sugiono Muncul di Istana Bareng Calon Menlu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245308//komjen_pol_suyudi_ario_seto-1Y80_large.jpg
Komjen Suyudi Bertolak dari Rumdin Menuju Pelantikan Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245303//jokowi-rHQs_large.jpg
Soal Pergantian Kapolri, Begini Respons Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245284//menko_pmk-mk7t_large.jpg
Ditanya Kabar Diganti Sugiono, Menko PMK Pratikno Tertawa Terbahak-bahak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245277//polri-nzrU_large.jpg
Listyo Sigit Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Begini Kata Puan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement