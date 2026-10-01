Isu Jadi Menko PMK, Sugiono Muncul di Istana Bareng Calon Menlu Baru

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto dikabarkan melantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan sejumlah menteri lainnya. Adapun salah satu nama yang akan dilantik yakni Menteri Luar Negeri Sugiono.

Sugiono dikabarkan akan mengisi posisi Menko PMK menggantikan Pratikno. Sementara, untuk posisi Menlu akan dijabat oleh Arrmanatha Nasir.

Berdasarkan pantauan Okezone, terlihat Sugiono tiba mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi. Terlihat ia tiba bersama dengan Arrmanatha Nasir.

Saat dikonfirmasi akan dilantik sebagai Menko PMK, Sugiono meminta menunggu dan melihat saat pelantikan.