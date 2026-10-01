Prabowo Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila Pagi Ini

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026).

Berdasarkan susunan acara yang diterima Okezone, rangkaian upacara dimulai pada pukul 08.00 WIB. Presiden Prabowo akan hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dijadwalkan tiba di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.

Setibanya di lokasi, rangkaian acara dilanjutkan dengan laporan perwira upacara, kemudian Presiden Prabowo menuju mimbar upacara dan mengikuti salam kebangsaan.

Sedangkan pada acara pokok, upacara diawali dengan penghormatan kebesaran dan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Selanjutnya, Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.

Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Teks Pancasila oleh Ketua DPD RI, pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Ketua MPR RI, serta pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua DPR RI.

Setelah itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dijadwalkan membacakan doa. Upacara kemudian dilanjutkan dengan Andhika Bhayangkari, laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, dan penghormatan kebesaran.