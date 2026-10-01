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Ditanya Kabar Diganti Sugiono, Menko PMK Pratikno Tertawa Terbahak-bahak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |12:18 WIB
Ditanya Kabar Diganti Sugiono, Menko PMK Pratikno Tertawa Terbahak-bahak
Menko Pratikno (Foto: Tangguh Yudha/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melempar tawa saat ditanya mengenai kabar dirinya bakal digantikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam reshuffle kabinet.

Pratikno ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026), mengatakan dirinya belum mengetahui informasi tersebut.

"Enggak ada, enggak ada... Ya ini kita enggak tahu kok," ujar Pratikno sambil tertawa.

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan dirinya mendapat posisi baru dalam reshuffle, Pratikno kembali tertawa. "(Tertawa) Kamu ada-ada aja kamu," katanya.

Pratikno kemudian ditanya secara spesifik mengenai kabar bahwa posisi Menko PMK akan digantikan oleh Sugiono. Namun, dia kembali menegaskan belum memperoleh informasi mengenai hal tersebut.

"Saya sampai sekarang enggak ada... Belum (dapat informasi)," ujar Pratikno.

Sebelumnya, beredar kabar posisi Menko PMK akan diisi Menlu Sugiono. Kabar tersebut mencuat di tengah rencana pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut akan digantikan oleh Komjen Suyudi Ario Seto.

(Arief Setyadi )

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