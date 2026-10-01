Program Prioritas Calon Tunggal Kapolri Komjen Suyudi: Tak Boleh Ada Titipan di Polri!

Komjen Suyudi saat menjalani fit and proper test calon Kapolri di DPR (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)

JAKARTA - Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto berkomitmen membenahi internal Korps Bhayangkara. Salah satu yang menjadi perhatian Suyudi ialah pembenahan sumber daya manusia (SDM) dan rekrutmen agar tidak ada praktik titipan, transaksi, maupun sponsorship dalam tubuh Polri.

Hal itu disampaikan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri bersama Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026). Suyudi mengatakan, ada enam program prioritas transformasi yang akan dijalankannya.

Enam program tersebut mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan SDM dan rekrutmen, penguatan pelayanan publik, penguatan penegakan hukum, penguatan pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.

Dalam pembinaan SDM dan rekrutmen, Suyudi mengatakan seluruh siklus pengelolaan SDM Polri akan dibenahi. Siklus tersebut mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, hingga masa purna tugas.

“Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship,” kata Suyudi.

Menurutnya, sistem tersebut juga harus memberikan ruang bagi anggota yang memiliki prestasi dan menjaga agar mereka mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier.