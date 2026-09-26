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Ngaji Bareng Gus Baha, Kapolri Gaungkan Jaga Persatuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |20:10 WIB
Ngaji Bareng Gus Baha, Kapolri Gaungkan Jaga Persatuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ngaji Bareng Gus Baha (Foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa di tengah berbagai tantangan global.

Sigit mengatakan, Indonesia memiliki keberagaman yang harus terus dirawat. Menurutnya, berbagai perbedaan perlu dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.

“Di tengah berbagai tantangan global, kita harus menjaga persatuan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa,” kata Sigit dalam Ngaji Kebangsaan bersama KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Sigit, persatuan menjadi hal penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Karena itu, perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan dapat dikelola sebagai bagian dari kekuatan Indonesia.

Dalam menjaga persatuan, Sigit turut menekankan pentingnya kebersamaan antara ulama dan umara. Menurutnya, keduanya memiliki sejarah panjang dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta memiliki peran dalam menjaga bangsa hingga saat ini.

Sigit pun mengajak ulama dan umara untuk terus bergandengan tangan menjaga persatuan dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

“Mari umara dan ulama terus bergandengan tangan untuk menjaga persatuan, merawat NKRI, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” ujar Sigit.

 

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