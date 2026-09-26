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Kapolri: Sinergi Ulama dan Umara Kekuatan Bangun Bangsa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |12:22 WIB
Kapolri: Sinergi Ulama dan Umara Kekuatan Bangun Bangsa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
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JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan umara dalam membangun bangsa. Kebersamaan tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Menurut Sigit, sejarah telah menunjukkan bahwa ulama dan umara senantiasa berjalan bersama dalam perjuangan bangsa.

“Umara dan ulama memiliki sejarah perjuangan bersama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Saat ini, kita juga memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa,” ujar Sigit, saat menghadiri Ngaji Kebangsaan bersama Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2026).

Mantan Kapolda Banten ini mengatakan, peran ulama tetap penting dalam perjalanan bangsa. Ulama menjadi lentera dan kompas yang memberikan arah, nasihat, serta doa bagi bangsa dan negara.

Sementara itu, Polri memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Situasi keamanan yang terjaga diperlukan agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Sigit pun mengajak ulama dan umara untuk terus bergandengan tangan menjaga persatuan dan merawat NKRI. Sinergi yang telah terjalin sejak masa perjuangan tersebut diharapkan terus menjadi kekuatan dalam membangun bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

 

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