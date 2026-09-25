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Polri Periksa Kombes Fahrurozi Terkait Laporan Dugaan Penipuan Tambang Emas Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |16:15 WIB
Polri Periksa Kombes Fahrurozi Terkait Laporan Dugaan Penipuan Tambang Emas Hari Ini
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Polri memastikan penanganan laporan dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota Polri berinisial Kombes F alias Kombes Fahrurozi dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kombes F sebagai saksi pada hari ini pukul 10.00 WIB.

“Betul, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap saudara F sebagai saksi pada pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan yang sedang dilakukan penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan,” ujar Trunoyudo, Jumat (25/9/2026).

Ia menegaskan, dalam setiap penanganan perkara pidana, Polri berpedoman pada asas equality before the law, yakni setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kepangkatan.

“Prinsipnya adalah equality before the law. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, status, jabatan maupun pangkat seseorang tidak menjadi alasan untuk membedakan proses penegakan hukum,” ujarnya.

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Topik Artikel :
Kombes Fahrurozi polri Penipuan
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