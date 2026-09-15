Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Tuduhan Penipuan Tambang, Kombes Fahrurozi Akan Laporkan Balik Pelapor WN Malaysia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |21:05 WIB
Bantah Tuduhan Penipuan Tambang, Kombes Fahrurozi Akan Laporkan Balik Pelapor WN Malaysia
Kuasa Hukum WN Malaysia, S bin AS, Bagas Pangestu Pribadi melaporkan Kombes Fahrurozi ke Bareskrim Polri.
A
A
A

JAKARTA — Kasubdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Fahrurozi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh warga negara Malaysia berinisial S bin A terkait tuduhan penipuan tambang emas. Fahrurozi membantah tuduhan tersebut dan menyatakan akan melaporkan balik WN Malaysia tersebut atas dugaan pencemaran nama baik dan laporan palsu.

“Oh, ini akan saya laporkan yang bersangkutan atas (dugaan) pencemaran nama baik dan laporan atau keterangan palsu,” kata Fahrurozi saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026).

Fahrurozi menegaskan akan membeberkan fakta sebenarnya agar publik mendapatkan informasi secara utuh.

“Asli ceritanya tidak seperti yang disampaikan, dan yang bersangkutan merupakan terlapor atas kasus penipuan investasi Eurobit yang saya informasikan ke Siber pada bulan April, serta ada korban di Bali pada bulan Agustus,” ujarnya.

Sebelumnya, S bin AS melaporkan Kombes Fahrurozi ke Bareskrim Polri melalui kuasa hukumnya, Bagas Pangestu Pribadi. Pelaporan tersebut diterima dengan registrasi nomor LP/B/379/VII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 20 Agustus 2026 terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas di Sulawesi Utara (Sulut).

“Kami menerima laporan perkembangan penyelidikan atas laporan kami terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas yang diduga dilakukan oleh Kombes berinisial F,” kata Bagas saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Duduk perkara kasus ini berawal saat S dikenalkan dengan Fahrurozi melalui pihak ketiga pada Mei 2025. Dari perkenalan itu, S ditawari investasi tambang emas yang diklaim legal dan izinnya akan segera terbit.

“Di mana dengan jubah kedinasannya, statusnya, dia menjanjikan sebuah investasi tambang emas, yang dia sampaikan kepada klien kami, tambang ini adalah legal dan izin akan terbit,” ujar Bagas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/337/3242212//ilustrasi-mRJp_large.jpg
WNA Malaysia Laporkan Kombes Polri ke Bareskrim atas Dugaan Penipuan Tambang Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/338/3238967//penipuan-79kv_large.jpg
Uang Rp1,2 Miliar Milik TikToker Vilmei Diduga Digelapkan, 3 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/33/3238694//ruben_onsu_diperiksa-jFLz_large.jpg
Ruben Onsu Diperiksa sebagai Tersangka Hari Ini, Janji Kooperatif dan Siap Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/622/3234699//modus-I8sY_large.jpg
Waspada Modus Penipuan Digital, Ini Tips Aman Ajukan Keluhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234236//ai-sELm_large.jpg
OJK Siapkan Aplikasi Anti Scam Cegah Penipuan Bermodus AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/337/3234232//ilustrasi-Bj3z_large.jpg
3 Wanita WN Malaysia Terciduk Selundupkan Narkotika di Bandara Soekarno-Hatta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement