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Uang Rp1,2 Miliar Milik TikToker Vilmei Diduga Digelapkan, 3 Orang Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |15:23 WIB
Uang Rp1,2 Miliar Milik TikToker Vilmei Diduga Digelapkan, 3 Orang Ditangkap
Kasus Penipuan (foto: freepik)
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JAKARTA - TikToker Vilmei mengaku uang miliknya sebesar Rp1,2 miliar diduga diambil oleh karyawannya. Terkait laporan tersebut, Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan menahan mereka.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Kholis Aryana menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup.

"Sudah penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka telah ditahan," kata Putu Kholis kepada wartawan, Sabtu (29/8/2026).

Putu Kholis mengatakan, tiga tersangka yang ditahan yakni Z yang merupakan karyawan Vilmei. Kemudian A yang disebut sebagai kekasih Z, serta seorang perempuan berinisial L yang diduga berperan menampung uang hasil kejahatan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti-bukti perbuatan pidana tiga tersangka tersebut," ujar Putu Kholis.

Menurutnya, penyidik masih mendalami perkara tersebut dengan mencocokkan keterangan para saksi dan tersangka serta bukti-bukti yang telah dikantongi.

"Masih didalami dan dirangkai persesuaian keterangan antara saksi dan antar tersangka dengan bukti-bukti yang ada," ucap Putu Kholis.

 

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Topik Artikel :
Tiktoker Penipuan Kasus Penipuan
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